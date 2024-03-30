ميتروفيتش يسجل هدفين ويخرج مصابًا في مباراة الهلال ضد الشباب

سجل ألكساندر ميتروفيتش، هدفين في ديربي الهلال ضد الشباب ببطولة دوري روشن السعودي، قبل أن يغادر المباراة مصابًا.

وشارك ميتروفيتش، في التشكيل الأساسي لمباراة الهلال ضد الشباب، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي.

وسجل ميتروفيتش، هدف التعادل لصالح الهلال في الدقيقة 20، عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يضيف ثاني الأهداف بعد 7 دقائق.

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وتعرض اللاعب الصربي للإصابة في الدقيقة 31، من زمن الشوط الأول، حيث لم يتمكن من استكمال اللقاء، ودخل صالح الشهري، بدلًا منه.

وبحسب التقارير، فإن إصابة ميتروفيتش، تبدو في العضلة الخلفية للفخذ، حيث إذا كانت تمزق عضلي، سيغيب من 10 إلى 14 يومًا، وفي أسوأ الأحوال ستكون مدة الإصابة من 4-6 أسابيع.

ودخل الهلال السعودي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: محمد البريك- كاليدو كوليبالي- علي البليهي- ياسر الشهراني.

الوسط: روبن نيفيز- سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش- ميشايل ديلجادو.

الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا- سالم الدوسري- أليكساندر ميتروفيتش.