دوتموند يتخطى بايرن ميونخ بثنائية بـ الدوري الألماني

حقق بوروسيا دورتموند، فوزًا هامًا على نظيره بايرن ميونخ، مساء اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة رقم 27 من الدوري الألماني.

كسر بوروسيا دورتموند، سلسلة عدم الفوز على بايرن ميونخ، والتي امتدت لـ 11 مباراة دون، بتحقيق فوز ثمين بهدفين دون رد، على ملعب أليانز أرينا، مساء اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة رقم 27 من الدوري الألماني.

وتمكن كريم أديمي من تسجيل الهدف الأول “للجراد الأصفر”، في الدقيقة (10)، وجوليان رايرسون في الدقيقة (83).

وبهذه النتيجة رفع دورتموند رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد بايرن عند 60 نقطة في المركز الثاني.

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وجاء تشكيل بايرن ميونخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيفن أولرايك.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز ــ إيريك داير ــ ماتيس دي ليخت ــ جوشوا كيميتش.

خط الوسط الدفاعي: ليون جوريتزكا ــ بافلوفيتش.

الوسط الهجومي: جمال موسيالا ـــ توماس مولر ـــ ليروي ساني.

قلب الهجوم: هاري كين.