الاهلي يلوح بالتصعيد ضد اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات

أفادت تقارير صحفية، بتحرك جديد من جانب مجلس إدارة النادي الاهلي، تجاه اتحاد الكرة المصري، بسبب حسين الشحات.

وقام النادي الاهلي بالتواصل مع اتحاد الكرة، من أجل التوصل لحل في قضية حسين الشحات، نجم الفريق الأول، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وكان محمد الشيبي، قد قدم دعوى قضائية ضد حسين الشحات، بعد المشادة القوية التي نشبت بينهما، في مباراة الاهلي ضد بيراميدز بالموسم الماضي.

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وبحسب التقارير، فإن إدارة المارد الأحمر طلبت من اتحاد الكرة، بشكل ودي، تحديد موقف لجنة الانضباط من أزمة الثنائي.

وأوضحت أن الاهلي تحدث مع اتحاد الكرة، قبل أن يقوم بالتصعيد، خاصة أن أزمة الشحات مع الشيبي، اتخذت مسار قضائي بعيدًا عن لوائح لجنة الانضباط.

وأشارت التقارير إلى أن المارد الأحمر ينتظر قرار لجنة الانضباط، التي لم تكشف عن موقفها من الشكوى واتجاه القضية لمسار قضائي عكس اللائحة.