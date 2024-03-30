وزارة الشباب والرياضة توضح سبب نشر صور أحمد رفعت.. بيان رسمي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا توضح فيه سبب نشر صور أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر مع الوزير أشرف صبحي أثناء الزيارة.

وأوضحت الوزارة في البيان أن هدف نشر الصور هو اطمئنان الجماهير المصرية على اللاعب بعد حالة القلق.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة: "نريد توضيح نشر المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي صور أحمد رفعت خلال زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".

وأضاف: "نشر الصور من أجل طمأنة الجماهير المصرية بعد فترة زمنية من القلق من جميع الجماهير المصرية على حالة اللاعب وكذلك التساؤلات حول تطورات الحالة واستقرارها".

وواصل: "زيارة الوزير أشرف صبحي لـ أحمد رفعت في المستشفى، لم تكن الأولي، فالوزير متابع حالة اللاعب بشكل دقيق منذ البداية من الإسكندرية إلى القاهرة".

واختتم: "زيارة اليوم كانت بعد التواصل مع مسئولى مستشفى وادى النيل بشأن حالة اللاعب والتى أصبحت مطمئنة وهي الأفضل منذ اليوم الأول ونشر الصور جاء لطمأنة الجماهير على حالة اللاعب بعد فترة القلق".

الجدير بالذكر أنه منذ قليل نشر الرئيس التنفيذي لنادي فيوتشر، هيثم عرابي، بيان اعتراض على نشر صور اللاعب في الفترة الحالية وأن أسرته غير سعيدة بذلك.