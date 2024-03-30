"إنقاذ تاريخي".. هوميلز يمنع هدف تعادل بايرن ميونخ مع دورتموند (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

منع مدافع بوروسيا دورتموند، ماتس هوملز، هدف تعادل بايرن ميونخ مع الغواصات الصفراء بطريقة غريبة.

وفي الدقيقة 40 من زمن شوط المباراة الأول، وصلت الكرة على رأس مدافع البايرن إريك داير والمرمى خالٍ ليضعها نحو المرمى، لكن هوملز يضع قدمه بالأعلى ويمنعها من عبور خط المرمى.

وانتهى الشوط الأول من المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 27 من الدوري الألماني، بنتيجة 1-0.

اقرأ أيضًا:

وزارة الشباب والرياضة توضح سبب نشر صور أحمد رفعت.. بيان رسمي

بسبب أحمد رفعت.. هيثم عرابي يوجه رسالة قوية لوزير الشباب والرياضة