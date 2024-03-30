عمر جابر يتحدث عن مواجهة فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الظهير الأيمن لفريق الزمالك، عمر جابر، عن أهمية المباراة في المؤتمر الصحفي لمباراة مودرن فيوتشر بربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال عمر جابر: "نثق في تقديم مباراة كبيرة، والفريق كان يتدرب بصورة جيدة خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة".

وأضاف الظهير الأيمن:" تركيزنا الآن في تحقيق نتيجة إيجابية أمام فيوتشر قبل خوض لقاء الإياب باستاد القاهرة".

ويلاقي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، غدا الأحد، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد السلام.

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