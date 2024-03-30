الجواد الإماراتي "ريبيلز رومانس" يفوز بكأس "دبي شيماء كلاسيك"

الرياص - اسماء السيد - دبي: توج الجواد الإماراتي "ريبيلز رومانس" بكأس "لونجين دبي شيماء كلاسيك" برعاية لونجين، ثامن أشواط كأس دبي العالمي، في نسخته الـ28، المقامة السبت على مضمار ميدان.

وفاز "ريبيلز رومانس"، الذي تعود ملكيته إلى "جودلفين"، بالشوط المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، الفئة الأولى، لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي، برعاية لونجين، والبالغ إجمالي جوائزه 6 ملايين دولار، وشارك فيه 12 جواداً.

وحسم " ريبيلز رومانس" بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، اللقب لمصلحته بعدما حل في المركز الأول بفارق طولين كاملين عن أقرب منافسيه، قاطعاً مسافة السباق في 2:26:72 دقيقة، وحصل على جائزة المركز الأول وقدرها 3.48 مليون دولار.

و حل الجواد الياباني "شهريار" المملوك لشركة صنداي للسباقات، بقيادة كريستيان ديمورو وإشراف هيدياكي فوجيوارا، في المركز الثاني، ونال 1.2 مليون دولار، وحل مواطنه الياباني "ليبيرتي آيسلاند" المملوك لنفس الشركة صنداي للسباقات، بقيادة يوجا كواجا، وإشراف ميتسوماسا ناكوشيدا، في المركز الثالث، ونال 600 ألف دولار.