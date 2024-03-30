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غانم سلطان: استبعاد حسام حسن للاعبي الزمالك من منتخب مصر "لُغز”

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ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد غانم سلطان، نجم الزمالك السابق، أن وجود لاعب واحد فقط من الفريق الأبيض مع قائمة منتخب مصر خلال بطولة كأس عاصمة مصر أمر غريب للغاية.

أضاف غانم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "استبعاد حسام حسن للاعبي الزمالك من قائمة منتخب مصر لُغز كبير وغير مفهوم، وأحمد فتوح كان يجب أن ينضم إلى المنتخب الوطني".

وتابع: "محمد عواد كان يجب أن يشارك أساسيا مع منتخب مصر بدلا من محمد أبو جبل، وكان يجب على الأقل وجود 4 لاعبين من الزمالك مع الفراعنة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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