غضب مصري من وزير نشر صورة اللاعب المصاب بأزمة قلبية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: يواجه وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي حالة عارمة من الغضب في الشارع المصري، بعد زيارته للاعب الدولي المصري أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر لكرة القدم، الذي يعاني من أزمة قلبية كادت تودي بحياته، حينما سقط مغشياً عليه قبل 18 يوماً في مباراة كرة قدم بالدوري المصري.

اللاعب أحمد رفعت نجم فريق مودرن فيوتشر ومنتخب مصر لكرة القدم، ولاعب الوحدة الإماراتي سابقاً، تعافى من تأثيرات الأزمة القلبية، وأصبح في حالة جيدة بعد مرور ما يقرب من 20 يوماً، مما سمح للوزير بزيارته ونشر صورة معه السبت، بهدف بث رسالة للجماهير لكي تطمأن على اللاعب الذي توقف قلبه لمدة ساعة ونصف عقب سقوطه مغشياً عليه، ولكنه تعافى في معجزة طبية حقيقية، فما كان من الرأي العام المصري ، إلا أن هاجم الوزير بسبب نشره صورة اللاعب في المستشفي، واتهمه باختراق خصوصيتة، بحثاً عن "الشو" و"الترند".

بيان حكومي لامتصاص الغضب

الغضب في الشارع المصري، والذي عبر عنه الآلاف عبر منصات التواصل الإجتماعي، دفع وزارة الشباب والرياضة المصرية، إلى اصدار بيان جاء فيه:" نريد توضيح سبب نشر المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة صور أحمد رفعت خلال زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".

وأضاف البيان: "نشر الصور من أجل طمأنة الجماهير المصرية بعد فترة زمنية من القلق من جميع الجماهير المصرية على حالة اللاعب وكذلك التساؤلات حول تطورات الحالة واستقرارها".

وواصل: "زيارة الوزير أشرف صبحي للاعب أحمد رفعت في المستشفى، لم تكن الأولي، فالوزير يتابع حالة اللاعب بشكل دقيق منذ البداية من الإسكندرية إلى القاهرة".

واختتم: "زيارة اليوم كانت بعد التواصل مع مسئولى مستشفى وادى النيل بشأن حالة اللاعب، والتى أصبحت مطمئنة وهي الأفضل منذ اليوم الأول ونشر الصور جاء لطمأنة الجماهير على حالة اللاعب بعد فترة طويلة من القلق على حياته".

غضب النادي

الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لنادي فيوتشر، هيثم عرابي، نشر بياناً عبر فيه عن غضب اسرة اللاعب من تصرف الوزير، الذي نشر صور اللاع، وقال عرابي إن أسرة أحمد رفعت ليست سعيدة بهذا التصرف، باعتباره يمثل اختراقاً للخصوصية، ولم تكن الأسرة ترغب في نشر أي صورة له في المرحلة الحالية".