تغييرات في تشكيل الاهلي بالإياب أمام سيمبا بـ دوري أبطال أفريقيا

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، على إجراء تعديلات في تشكيلة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام سيمبا.

ويستعد النادي الاهلي للمواجهة الحاسمة المرتقبة أمام سيمبا التنزاني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الاهلي نظيره التنزاني، يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

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وكان المارد الأحمر، قد حقق الفوز في مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بهدف نظيف، أحرزه أحمد نبيل كوكا.

كولر يجري تعديلات على تشكيل الاهلي أمام سيمبا

ومن المقرر أن يجري كولر، تعديلات على تشكيل الاهلي أمام سيمبا، في وسط الملعب والثلاثي الهجومي.

ولن يجري المدرب السويسري أي تعديل في الدفاع، حيث سيدفع بـ محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

وسيدفع مدرب الاهلي، في وسط الملعب خلال مباراة الإياب، بـ محمد مجدي أفشة في التشكيلة الأساسية، بجانب أحمد نبيل كوكا، ومروان عطية.

وسيكون الثلاثي الهجومي لـ الاهلي أمام سيمبا، رضا سليم وطاهر محمد طاهر، بالإضافة إلى محمود كهربا، حيث شارك الثلاثي كبدائل في لقاء الذهاب.