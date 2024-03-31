طائرة الأهلي يحسم تأهله لنهائي الدوري على حساب سبورتنج

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة الدوري، بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 3-0 في المباراة الثانية من سلسلة Best Of 3.

أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وأنهى الفريق الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-14، وواصل التفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-18، قبل أن يحسم الشوط الثالث والتأهل بنتيجة 26-24.

وأشاد الإسباني فرناندو مونزو، المدير الفني، بأداء الفريق بعد تقديم عرض قوي في المباراة على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة، ليحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وكان «رجال طائرة الأهلي» قد فاز في المباراة الماضية على سبورتنج بنتيجة 3-0، ضمن المباراة الأولى من سلسلة Best Of 3.