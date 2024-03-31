إسماعيلي 2008 يتعادل مع المصري بدوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - خسر فريق الإسماعيلى مواليد 2008 من المصرى البورسعيدى بركلات الترجيح بنتيجة 6/5 فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الأخير ببورسعيد.

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وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1 حيث أحرز هدف للإسماعيلي اللاعب عمر فتوح..

بدأ الفريق بتشكيل مكون من..

مصطفى حسنى فى حراسة المرمى ، و محمد حازم و اواب محمد عبدالفتاح و مصطفى رفعت و الحبيب اسلام فى خط الدفاع ، و حمادة عبدالمجيد ( مهند مجدى ) و محمد سامح ( على حسنى ) و ياسين أشرف العتر ( عمر أحمد فتوح ) و زياد شاكر ( أحمد هانى) فى خط الوسط ، و إبراهيم عمرو النجعاوى و محمد مصطفى ( عمر عبدالمقصود) فى خط الهجوم.

جهاز فنى مكون من

اسلام كاظم مدير فني..

و فتحى رشدى مدرب عام.

و أحمد فاروق مدرب حراس.

و محمد موسى علاج طبيعى.

و إبراهيم عبدالوهاب إدارى الفريق.

و أحمد شيتوس مخطط أحمال الفريق .