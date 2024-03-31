ميدو يعلق على زيارة وزير الشباب والرياضة لأحمد رفعت

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو على صور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مع أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر داخل مستشفى وادي النيل، بعد استعادته للوعي، بعد تعرضه للإصابة بـ أزمة قلبية خلال مباراة الاتحاد السكندري في الدوري.

إقرأ أيضًا..

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا، المذاع عبر فضائية "المحور": "أنا اتطمنت بعد رؤية أحمد رفعت مع الوزير، ومن الممكن أن يكون الوزير قد تواجد في وقت لم تكن أسرة رفعت متواجدة في المستشفى".

وأكمل: "وزير الشباب والرياضة شخص ذوق وأعتقد أن في حال طلب منه عدم التصوير فلن يقوم بذلك".

وأكمل: "لابد من استغلال أزمة أحمد رفعت بشكل إيجابي والعمل وفق بروتوكول طبي وتواجد العديد من الأشخاص يعرفون كيفية التعامل مع تلك الأجهزة الخاصة".