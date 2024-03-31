تغيير مفاجئ في مفاوضات التجديد لـ معلول

تواصل إدارة النادي الاهلي مفاوضاتها مع الدولي التونسي علي معلول، لتجديد تعاقده مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وكان ثمة خلاف قد حدث بين إدارة الاهلي وعلي معلول بشأن إصرار اللاعب على تجديد عقده لموسمين وزيادة راتبه، فيما ترغب إدارة الأحمر في حصول اللاعب على نفس راتبه الحالي والتجديد له لموسم واحد فقط.

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وأبلغ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر إدارة النادي على ضرورة التجديد لعلي معلول بأي طريقة ممكنة، نظرًا لأنه لا يوجد له بديل في الفريق حاليًا.

وأبدى مسئولو الأحمر مرونة في التجديد للاعب لموسمين كما يريد على أن يتم التفاوض حول الراتب الذي يريد الحصول عليه، بزيادة طفيفة عن راتبه الحالي وهو مليون و250 الف دولار، أو الحصول على مليون ونصف المليون دولار في الموسم كأقصى تقدير.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة بين أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الكرة في الاهلي، ووكيل علي معلول، من أجل محاولة تقريب وجهات النظر، خاصة أن الدولي التونسي يمتلك عرضًا قطريًا بمقابل مادي يصل إلى 1.5 مليون دولار كراتب في الموسم الواحد.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر استعداداته قبل مواجهة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها الجمعة القادمة.

وحقق الاهلي الفوز على سيمبا بهدف دون رد في مباراة الذهاب أحرزه أحمد نبيل كوكا.