الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل اليوم الأحد فريق الزمالك ضيفا ثقيلا عن نظيره مودرن فيوتشر في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في التاسعة مساء، على استاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل الزمالك للدور ربع النهائي من البطولة بعدما احتل صدارة المجموعة الثانية، بينما تأهل مودرن فيوتشر وصيفا عن المجموعة الأولى.

ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية، تساعده في الصعود قبل مواجهة العودة المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وسوف تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر في التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورتس 6 الناقل الحصري لمباريات البطولة، مع وجود استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده.