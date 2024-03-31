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"لاعب دولي كبير حدوتة".. شوبير يفجر مفاجأة بضحية المنشطات

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محمد اسماعيل - القاهرة - فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة، بوقوع لاعب دولي كبير، في فخ تعاطي المنشطات، بعدما خضع لتحليل أثبتت ذلك الأمر في الساعات الماضية، رافضا ذكر اسم اللاعب.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية: "لاعب كبير ومهم من لاعبي منتخب مصر ينتظر أزمة كبيرة بسبب الوقوع في فخ المنشطات".

وأكمل: "هذا اللاعب ليس من اللاعبين الذين انضموا إلى منتخب مصر خلال التجمع الدولي الأخير وبطولة كأس العاصمة الإدارية الودية، وهو حدوتة كبيرة ولاعب كبير، وليست المرة الأولى التي يقع فيها في فخ المنشطات".

وأتم تصريحاته: "الأمر مشكلة كبيرة أوي وربنا يعديها علي خير، والموضوع هيتعرف خلال الفترات القادمة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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