التشكيل المتوقع لفيوتشر في مواجهة الزمالك بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لنادي مودرن فيوتشر، نظيره الزمالك في التاسعة مساء اليوم الأحد، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية على استاد السلام.

ووضع تامر مصطفى المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة فيوتشر لمواجهة الزمالك خلال المران الختامي أمس السبت.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حارس المرمى: محمود جنش.

الدفاع: محمد ربيعة، محمود رزق، علي الفيل، باسم علي.

الوسط: جوناثان نجويم، غنام محمد، علي زعزع.

الهجوم: محمد فاروق، أحمد عاطف، حساني أموراني.

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية