قرار بشأن زيزو.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي اليوم الأحد في التاسعة مساء، الفريق الأول لنادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية على استاد السلام.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق اللمسات النهائية على خطة الفريق لمواجهة فيوتشر خلال المران الختامي أمس السبت.

ووضح استقرار المدير الفني البرتغالي عدم الدفع باللاعب أحمد سيد زيزو من بداية المباراة خاصة وأنه كان يعاني من الإصابة وربما يلعب بعض الدقائق في الشوط الثاني لتجهيزه لمباراة العودة.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر.

الوسط: زياد كمال ونبيل عماد دونجا وأحمد حمدي.

الهجوم: محمود شيكابالا ويوسف أوباما ومصطفى شلبي.

اقرأ أيضا:

"لاعب دولي كبير حدوتة".. شوبير يفجر مفاجأة بضحية المنشطات

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية