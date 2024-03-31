المقاولون يحتل المركز السادس في بطولة زد الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - حصل فريق المقاولون العرب مواليد 2007 على المركز السادس في بطولة زد الدولية الودية للناشئين تحت 17 عامًا 2024.

كان الوقت الأصلي لمباراة المقاولون ويونيون برلين الألماني قد انتهى بتعادل الفريقين بدون أهداف وتم اللجوء إلى ركلات الترجيح وانتهت بنتيجة 6_5 لصالح فريق يونيون برلين وبهذه النتيجة يحتل فريقنا المركز السادس ببطولة زد الدولية للناشئين تحت 17 عامًا 2024.

ووجه المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة الشكر للاعبين والجهاز الفني على أدائهم خلال فترة البطولة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في البطولات القادمة.

وعبر يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين عن امتنانه وتقديره لجهود اللاعبين والجهاز الفني في البطولة، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في المستقبل .

يقود الفريق محمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لفرق الناشئين والمدير الفني الكابتن أحمد سعيد ويعاونه المدرب الكابتن رامي سعيد ومدرب حراس المرمى الكابتن سيد جاد ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمد صبري وإداري الفريق الكابتن علاء سعد وأخصائي إصابات الملاعب دكتور فهمي عبد الحميد.