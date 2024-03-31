رئيس نادى البنك الأهلى يزور احمد رفعت

ياسر رشاد - القاهرة - حرص اللواء اشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادى البنك الأهلى على زيارة احمد رفعت لاعب نادى مودرن فيوتشر صباح اليوم بمستشفى وادى النيل وذلك للإطمئنان على حالته الصحية.



وخلال زيارته نقل اللواء اشرف نصار تحيات مجلس ادارة نادى البنك الأهلى للاعب

متمنيا له الشفاء العاجل والعودة للتألق من جديد داخل المستطيل الأخضر.

مودرن فيوتشر

و أعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس عن ختام المرحلة الأولى لعلاج أحمد رفعت لاعب الفريق الأول والمنتخب الوطني وخروجه من مستشفى زمزم بالأسكندرية ونقله إلى مستشفى وادي النيل بالقاهرة لإستكمال رحلة العلاج والفحوصات.

وينتهز نادي مودرن فيوتشر ليشكر جميع الطاقم الطبي الذي قام بعلاج أحمد رفعت خلال الفترة الماضية وبما يدل على كفاءة جميع العاملين بالطاقم الطبي في مصر أعانهم وحفظهم الله.

