الأهلي يفشل في زيادة الجماهير أمام سيمبا التنزاني

ياسر رشاد - القاهرة - فشلت محاولات مسئولو الأهلي مع الجهات المعنية، لزيادة أعداد الجماهير المقرر لها حضور مباراة سيمبا التنزاني المقرر لها يوم الجمعة القادم في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

كان الأهلي قد حصل على الموافقة الخاصة بحضور 30 ألف مشجع أمام سيمبا التنزاني، إلا أن الحضور الجماهير الكبير في مباراة المنتخب الوطني مع كرواتيا في نهائي البطولة الدولية بالعاصمة الإدارية دفع تظارة الأهلي لطلب زيادة أعداد الجماهير.

وأجرى مسؤولو الأهلي اتصالات مكثفة مع العديد من المسئولين في الساعات الماضية في محاولة أخيرة لزيادة أعداد الجماهير، إلا أنها فشلت في النهاية.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادم باستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيمبا بهدف نظيف خارج مصر، في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

