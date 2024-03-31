أول قرار من اتحاد الكرة ضد نجم منتخب مصر بعد أزمة المنشطات

تواصلت وكالة مكافحة المنشطات المصرية مع اتحاد الكرة المصري بشأن سقوط أحد لاعبي الدوري الممتاز في أزمة تناول المنشطات.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، قد أثار الجدل في الشارع الرياضي المصري أمس السبت، بشأن سقوط لاعب مصري في اختبار المنشطات.

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وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: “يوجد لاعب دولي في منتخب مصر تم اتهامه في تناول منشطات من قبل الاتحاد الإفريقي قبل أشهر، إلا أن الأمر مر بسلام”.

وأضاف: “هذه المرة اللاعب سقط في اختبار المنشطات، وهو في موقف حرج وقد يتعرض للعقوبة المغلظة”.

وبدأ الحديث يدور عن أن هذا اللاعب هو رمضان صبحي، نجم فريق بيراميدز، والذي سبق وأن اتهم من قبل الكاف في عينة كان قد تم سحبها منه قبل أشهر، ولكنه لم يتعرض للإيقاف وقتها.

من جانبه قام اتحاد الكرة المصري بإرسال خطاب رسمي إلى نادي بيراميدز للاستفسار عن موقف اللاعب، وضرورة خضوعه لعينة أخرى قبل اتخاذ قرارًا بمعاقبة اللاعب، حال ثبوت تناوله للمنشطات.

وحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فإنه حال ثبوت إيجابية عينة المنشطات للاعب معين يتم إيقافه فترة قد تصل إلى عامين إن كان لا يعلم وأخذها دون قصد في مكمل غذائي.

،وفي حالة أخذها بقصد قد تتضاعف العقوبة، وقد تصل إلى حرمانه من ممارسة كرة القدم نهائيًا.