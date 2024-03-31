أول رد من بيراميدز على أزمة رمضان صبحي

علق نادي بيراميدز، على أزمة لاعبه رمضان صبحي، بعد إرسال منظمة المنشطات خطاب إلى الاتحاد القدم تفيد بإيجابية اللاعب.

‏‎وكان جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، قال خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام أنه سوف يتم أخذ عينة أخرى من رمضان صبحى للتأكيد من تناول المنشّطات أم لا وقبل إيقافه”.

وأكد نادي بيراميدز، أن العينة التي سحبت من لاعبه رمضان صبحي، كانت منذ 8 أشهر.

وأضاف النادي أن اللاعب الدولي متفاجئ بوصول خطاب من منظمة المنشطات يؤكد فساد النتيجة.

وأشار النادي إلى أن المنظمة أبلغت إدارة الفريق بوجود 5 أيام فقط للاستماع للاعب قبل صدور القرار النهائي.

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وكان رمضان صبحي قد انتقل إلى صفوف بيراميدز في صيف 2020 بعد نهاية فترة اعارته للنادي الأهلي من هيدرسفيلد الانجليزي.

وتترقب جماهير الكرة المصرية موقف رمضان صبحي لاعب بيراميدز من حيث العقوبات المفروضة عليه حال ثبوت تعاطيه المنشطات خلال العينة الثانية.