شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق أحمد رفعت يحضر مباراة مودرن فيوتشر والزمالك فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي لمودرن فيوتشر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شقيق أحمد رفعت لاعب الفريق وصديقه سيحضران مباراة مودرن فيوتشر أمام الزمالك، والتي تقام في التاسعة مساء اليوم الأحد.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفاً على مودرن فيوتشر فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث كل فريق عن الفوز ووضع قدم فى نصف نهائي البطولة.

وتأهل فريق مودرن فيوتشر إلى ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة، بعد الفوز فى ثلاث مباريات والتعادل فى مباراتين والخسارة فى لقاء.

بينما جاء تأهل الزمالك إلى ربع النهائي، بعدما تصدر الفريق الأبيض مجموعته برصيد 16 نقطة، حصدها أبناء ميت عقبة عقب الفوز في 5 مباريات والتعادل فى لقاء وحيد، ولم يتذوق الزمالك طعم الهزيمة خلال دور المجموعات.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" تعيين طاقم تحكيم مغربي بقيادة الحكم الدولي جلال جيد، لقيادة مباراة الذهاب في ربع النهائي بين الزمالك ومودرن فيوتشر، على أن يقود الجزائري مصطفى غربال مباراة العودة التي تجمع الفريقين في السابع من أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.