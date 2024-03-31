شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان والمحترفون.. دودو الجباس يسجل أول أهدافه الاحترافية فى الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اللاعبون المحترفون مواقف مختلفة خلال مسيرتهم فى الاحتراف الخارجى فى شهر رمضان الكريم، بسبب إصرارهم على الصيام وعدم الاستماع إلى أى طلبات بالإفطار خلال المباريات، وهو ما نستعيد ذكراه خلال هذا الشهر الكريم.

أول أهداف دودى في الاحتراف

كشف دودو الجباس، لاعب ليرس البلجيكى السابق وبيراميدز الحالى، كواليس شهر رمضان فى الاحتراف، وقال إنهم حاولوا أن يقنعوه بالإفطار وعدم الصيام لما يسببه من خطورة على اللاعبين، إلا أن رفض وتمسك بالصيام.

وأضاف نجم ليرس السابق، "زيادة عدد اللاعبين المسلمين فى الفريق جعلهم يتأقلمون على طريقة حياتنا فى شهر رمضان، وأصبحوا يراعون صيامنا ويقللون الأحمال البدنية".

وتابع دودو الجباس، "هدفي الأول بمسيرتي الاحترافية كان فى رمضان، حيث كنا نلعب الديربي أمام رويال أنتويرب ومهزومين بهدفين مقابل لا شىء فى الشوط الأول، وكنت برفقة محمد عبد الواحد على دكة البدلاء، وأذان المغرب كان بين شوطي اللقاء، لذا تناولنا الإفطار بتمر بين الشوطين، ثم شاركت في الشوط الثاني".

وتابع "في الشوط الثاني سجلت هدفا وتعادلنا بهدفين لكل فريق في 25 دقيقة فقط لعبتها، لتكون تلك هي بدايتي الحقيقية في أول مباراة أخوضها مع الفريق".