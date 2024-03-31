زيزو والجزيري على مقاعد بدلاء الزمالك أمام فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف جوزيه جوميز مدرب نادي الزمالك تشكيل الأبيض لمباراة فريقه أمام فيوتشر والتي تجمع بينهما بعد قليل على ستاد السلام في ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت اختيارات جوميز وضع أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري على مقاعد بدلاء الزمالك.

مقاعد بدلاء الزمالك:

محمد صبحي - مصطفى الزناري - زياد كمال - محمد شحاته - ياسر حمد - أحمد زيزو - سيف الجزيري - مهاب ياسر - سامسون.

تشكيل مودرن فيوتشر أمام الزمالك بذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

ويستضيف بعد قليل ستاد السلام مباراة الزمالك وفيوتشر التي تنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وحرص لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء.