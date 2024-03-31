ضربة مزدوجة لـ الزمالك في دقيقتين أمام فيوتشر.. شاهد

تلقى الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضربة مزدوجة، خلال أحداث الشوط الأول من مباراته أمام فيوتشر، في كأس الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك ضد فيوتشر، اليوم الأحد، على ستاد السلام، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت الدقيقة 35، استقبال الزمالك الهدف الأول عن طريق لاعبه المعار، علي ياسر، ثم تعرض يوسف أوباما، للإصابة بعد دقيقتين.

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وغادر يوسف أوباما، مباراة الفارس الأبيض ضد مودرن فيوتشر، متأثرًا بإصابته، وشارك أحمد سيد زيزو بدلًا منه.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

الدفاع : أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد ومصطفى الزناري وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وأحمد مصطفى “زيزو” وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.