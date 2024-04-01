سلة الاتحاد إلى نصف نهائي كأس مصر على حساب سبورتنج

ياسر رشاد - القاهرة - صعد الفريق الاول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى الى دور قبل النهائي من بطولة كأس مصر على حساب نظيره سبورتنج بعدأن فاز بفارق نقطة وحيدة فى المباراة التى أنتهت منذ قليل بنتيجة ٧٤-٧٥ والتى أقيمت بصالة نادى سبورتنج فى إطار الدور ال٨ من بطولة كأس مصر

وقد حسمت الخبرة نتيجة المباراة فى اللحظات الاخيرة على الرغم من تقدم فريق سبورتنج على الفريق الاخضر حتى نهاية الربع الثالث من المباراة بفارق ١١ نقطة فى مباراة مثيرة

كما المحترف الامريكى " ديكسون" فى المباراة عقب تعاقده مع الاتحاد السكندرى ب"٤٨" ساعة فى عودته لصفوف زعيم الثغر حيث كان يلعب بين صفوفه فى موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وحصل مع الفريق الاخضر على البطولة العربية لهذا الموسم

فى المقابل تعرض اللاعب أحمد عادل " دولا" للإصابة خلال المباراة التى أحرز خلالها "٤" ثلاثيات وكان سبب فى تقدم الفريق قبل خروجه للإطمئنان على حالته الصحية وذلك بالتعاون مع كل من اللاعبين أنس أسامة ويوسف شحاته

ومما لاشك فيه ان الجهاز الفنى بقيادة الكابتن أحمد عمر المدير الفنى قد تنفس الصعداء عقب صافرة الحكم بنهاية المباراة وتأكد وصوله الى دورالنصف النهائي من بطولة كأس مصر التى تحلم الجماهير بأن يكون درع بالبطولة بالشاطبى

يذكر ان سلة الاتحاد ستواجه الفائز من مباراة الزمالك والتأمين فى الدور قبل النهائي من بطولة كاس مصر