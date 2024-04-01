شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان: الزمالك لم يتعاقد مع هذا الثنائى.. وأتمنى تواجد طارق حامد وبن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، حقيقة التعاقد مع مصطفى فتحى وأحمد الشناوى ثنائى بيراميدز، والحصول على توقيعهما، وأتمنى تواجد طارق حامد وبن شرقى فى الزمالك.



وقال أحمد سليمان، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "الفوز على مودرن فيوتشر أعاد الثقة للجهاز الفنى للزمالك واللاعبين والجماهير بعد الهزيمة من الجونة فى بطولة الدورى، وباقى مباراة أخرى للصعود".



وأضاف عضو مجلس الزمالك: "قلوبنا مع مودرن فيوتشر وأحمد رفعت ونتمنى له الشفاء العاجل، وفرحنا جدا لما استعاد وعيه وصحته، وندعو الله باكتمال شفائه، وكان هناك تواصل مع هيثم عرابى لترتيب زيارة له، وسعيد بالحالة التى وصل لها أحمد رفعت الآن".



وتابع سليمان: "جلستنا مع البرتغالى جوميز كان بهدف معرفة طلباته وما يراه من صعوبات منذ توليه المسئولية لمحاولة مساعدته ولا توجد أى نية لرحيله نهائيا".



واختتم أحمد سليمان تصريحاته قائلا: "أشرف بن شرقى وطارق حامد أتمنى وجودهما فى الزمالك، وحاولنا أن نضم صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق، وبدأت تظهر مع الزمالك وهذا قبل مجىء جوميز، والصفقات الجديدة ستكون من اختيارات جوميز ولا دخل لنا، وما يتردد عن التعاقد مع مصطفى فتحى وأحمد الشناوى غير صحيح تماما".