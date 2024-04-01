شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سابق بـ"مكافحة المنشطات": المنظمة أبلغت رمضان صبحى بفساد العينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أسامة غنيم، المدير التنفيذي السابق للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن المنظمة لم تُدِن اللاعب بوجود عينة إيجابية للمنشطات.

وقال غنيم، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس1: "المنظمة أبلغت رمضان صبحي بأن العينة فاسدة، ومعنى تلاعب اللاعب بالعينة أن يكون رفض إجراءها أو تعدى على الموظف المكلف بأخذ العينة".



وأضاف المدير التنفيذي السابق للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إن ثبوت إيجابية عينة اللاعب (أي لاعب)، تستدعي إيقاف اللاعب لمدة عامين.



وأكد غنيم أن هناك لغطا وحيرة سببتها التصريحات المتضاربة، موضحا أن الخطاب كان يجب تسليمه للنادي الذي يلعب به رمضان صبحي، كما أن الكود يمنع الإعلان عن اسم اللاعب.



وشدد غنيم، على أن الكشف عن اسم اللاعب يقلل من أسهمه في بورصة اللاعبين، ولا يجب أن نأخذ عينة جديدة مكملة للعينة الأولى، العينة الجديدة تؤخذ كإجراء منفصل، وهذا قرار من المنظمة.