شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: بسيونى وأحمد سامى وعبد العاطى أبرز المدربين فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حلمى طولان المدير الفنى السابق للزمالك، أن الدورى المصرى به مدربون سيكون لهم شأن كبير، أبرزهم: أحمد سامى وعبد الحميد بسيونى ومجدى عبد العاطى، ويقدمون مستويات مميزة.

وقال حلمى طولان، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "الدورى فيه مدربين كويسين جدا، ومجدى عبد العاطى وأحمد سامى وعبد الحميد بسيونى من أبرز المدربين بالدورى المصرى".



وأضاف حلمى طولان: "سيد ياسين فى إنبى أيضا يقدم أداء مميزا، وكان شغال معايا فى الجهاز وأُدرك تماما قدراته، فالرباعى سيكون لهم شأن فى المستقبل".



وعن روتينه فى رمضان، قال: "بطلت عادة كانت تتسبب لى فى زيادة الوزن، وهى أكل الفتة والبط، وبدأت أمشى كل يوم ساعة ونصف بعد العصر، ثم الدخول فى الجيم لمدة 40 دقيقة كل يوم قبل الفطار، بهدف المحافظة على صحتى وأستطيع الوقوف فى الملعب لمدة 3 ساعات".



واختتم حلمى طولان تصريحاته قائلا: "الزمالك كان يعانى من وجود ثغرات فى وسط الملعب، لأن لاعبى الوسط لم يكونوا يقومون بواجبهم الدفاعى، مما عرض الزمالك لهجمات خطيرة".