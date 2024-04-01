شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته اليوم تحضيرا لمواجهة الحسم أمام سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم على ملعب مختار التتش بعد راحة سلبية لمدة 48 ساعة، عقب العودة من تنزانيا والانتهاء من مباراته أمام سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وفاز الأهلي على سيمبا بهدف نظيف خارج الديار، ويحتاج لتحقيق أي نتيجة إيجابية، سواء بالفوز أو التعادل بأي نتيجة، لضمان خطف بطاقة الصعود إلى نصف نهائي دوري الأبطال.



وينوي مارسيل كولر المدير الفني، مد الراحة السلبية للاعبين الدوليين لمدة 24 ساعة جديدة، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية غدا الثلاثاء، ويتم إعفاؤهم من مران اليوم.



ويعاني الأهلي من غياب عدد من اللاعبين في مباراة سيمبا القادمة، أبرزهم: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وإمام عاشور وأليو ديانج، بينما اقترب وسام أبو علي من العودة للمشاركة مع فريقه بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.