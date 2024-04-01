الحزم وضمك في مهمة البحث عن الانتصار الغائب

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا الحزم وضمك في مواجهة قوية مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من الدوري السعودي.

ويواجه الحزم صعوبات على مستوى النتائج في الأسابيع الأخيرة حيث تجرع الهزيمة في آخر 3 مباريات أمام الطائي والشباب والتعاون،، ولم يختلف الحال كثيرا بالنسبة لضمك حيث خسر في الجولتين الماضيتين ضد الهلال والخليج.

ويحتل الحزم المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي بـ 15 نقطة، من انتصارين و9 تعادلات مقابل 14 هزيمة، بينما يحتل ضمك المركز السابع وفي جعبته 34 نقطة، من 9 انتصارات ومثلها خسائر و7 تعادلات.

تاريخ المواجهات..

يمتلك ضمك أفضلية في تاريخ المواجهات حيث فاز في 4 مواجهات مقابل فوز وحيد للفريق القصيمي.

وكان الفوز حليف ضمك في مواجهات الدور الأول لحساب الجولة الـ 9 من المسابقة بفوز عريض لضمك 4ـ1.