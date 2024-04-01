الاهلي يحسم ديربي جدة لصالحه أمام الاتحاد في الدوري السعودي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي في حسم ديربي جدة لصالحه أمام نظيره الاتحاد، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز الاهلي بهدف دون رد أمام نظيره الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الإثنين.

وسجل هدف الفوز لصالح الاهلي في شباك الاتحاد، فراس البريكان في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول من صناعة روبرتو فرمينيو.

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ولم يشهد الشوط الثاني تسجيل أي أهداف من جانب الفريقين لينتهي اللقاء بفوز أهلي جدة بهدف دون مقابل.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي إلى 51 نقطة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 46 نقطة محتلًا المركز الرابع.