الهلال يكشف مدة غياب ميتروفيتش عن الملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف نادي الهلال السعودي اليوم الإثنين، عن نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب الفريق الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ومدة غيابه.

وأعلن الهلال في بيان رسمي قام بنشره اليوم: "إن نتائج الفحوصات التي أجراها ميتروفيتش، أثبتت إصابته في العضلة الخلفية، سيخضع على إثرها لبرنامج تأهيلي لمدة 6 أسابيع".

وبناءً على المدة المعلنة فإن اللاعب سيغيب بذلك، عن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وأيضاً نصف نهائي كأس الملك.

وانضم ميتروفيتش إلى الهلال في بداية الموسم الحالي، قادماً من صفوف فولهام الإنجليزي مقابل 52 مليون يورو.

وخاض اللاعب صاحب ال 29عاماً هذا الموسم 36 مباراة رفقة فريق الهلال في مختلف البطولات، تمكن خلالهما من تسجيل 33 هدفاً، وتقديم 3 تمريرات حاسمة.