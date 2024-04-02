شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يعود من ألمانيا ويواصل برنامج التأهيل فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عاد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلى، إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، بعد أن خاض مرحلة من العلاج الطبيعي في ألمانيا بسبب إصابته في الكتف.
وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الشناوي سوف يواصل برنامج التأهيل بداية من غد، بعد الاطمئنان على سير البرنامج الذي يؤديه بالتنسيق مع الخبير الذي أجرى له جراحة الكتف في وقت سابق.
وأوضح أن حالة الشناوي مطمئنة للغاية، ويتقدم بشكل مستمر في تنفيذ مراحل العلاج، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.
كان الشناوي قد خضع لجراحة في الكتف بألمانيا، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز