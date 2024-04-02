شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وإمام عاشور وكهربا ونجوم القطبين فى حفل إفطار رمضانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع نجوم قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى حفل إفطار رمضانى، دعا إليه أحد أصدقائهم، يوم الاثنين، وتواجد على رأس الحضور فى حفل الإفطار كلاً من أحمد مصطفى زيزو ومحمود علاء ومحمد صبحى ومحمد عواد نجوم الزمالك، وإمام عاشور ومحمود كهربا لاعبا الأهلى.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

فيما يستعد الأهلى لمواجهة فريق سيمبا التنزانى يوم الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز بهدف دون رد فى مباراة الذهاب.



أحمد زيزو



امام عاشور ومحمد صبحى ومحمد عواد



كهربا وامام ومحمود علاء