نشرة رياضة رمضان.. مكان إقامة القمة.. وعودة الشناوي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر موقع الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الإثنين لعل أبرزها، مكان إقامة قمة الدوري، وعودة الشناوي للأهلي من جديد.

وجاءت أبرز أخبار أمس الإثنين كالتالي:

مصدر يكشف لمصراوي جنسية طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في السعودية

كشف مصدر داخل رابطة الأندية المصرية جنسية الطاقم التحكيمي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

"الأضخم في التاريخ".. الخليج 365 يكشف تفاصيل إقامة مباراتي القمة في السعودية

استقرت رابطة الأندية المحترفة المصرية، على إقامة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك، في المملكة العربية السعودية.

عودة الشناوي ومرحلة جديدة لديانج.. تعرف على تفاصيل مران الأهلي أمس الاثنين

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس الاثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا.‏

سام مرسي يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة ساوثهامبتون (صورة)

حصد لاعب خط وسط إبسويتش تاون، سام مرسي، جائزة أفضل لاعب في مباراة ساوثامبتون التي أقيمت اليوم في التشامبيون شيب.

مصدر يكشف لمصراوي جنسية طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في السعودية

كشف مصدر داخل رابطة الأندية المصرية جنسية الطاقم التحكيمي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

"أنا رايح عشان الفلوس".. عبد الناصر زيدان يكشف كواليس برنامج رامز جاب من الآخر

علق الإعلامي المصري، عبد الناصر زيدان، على حلقته مع الناقد الرياضي أبو المعاطي ذكي في برنامج رامز جاب من الآخر.

فانتازي.. أبرز النصائح للجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز

تبدأ الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الثلاثاء، بمباراة نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون، وفولهام ضد نوتنجهام فورست، بالإضافة إلى بورنموث ضد كريستال بالاس.