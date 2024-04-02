فراس البريكان يكشف سبب حسم الأهلي السعودي لديربي جدة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف فراس البريكان، لاعب النادي الأهلي السعودي، السبب وراء حسم فريقه لنتيجة ديربي جدة أمام الاتحاد ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.

وسجل هدف الفوز الوحيد للراقي فراس البريكان في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وقال البريكان في تصريحات تلفزيونية " الجماهير اليوم، هي سر انتصار الأهلي على الاتحاد في ديربي جدة، وسنواصل العمل خلال الفترة المقبلة، من أجل إسعاد الجماهير، التي ما تكون دائما وأبدا هي الداعم الأول للفريق".

وأضاف مهاجم الأهلي" أتيحت العديد من الفرص لنا خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الفوز جاء بسبب إصرار اللاعبين في تقديم مباراة جيدة والفوز في مباراة اليوم، ونجحنا في النهاية في الانتصار".

وبهذة النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن ، فيما توقف اتحاد جدة عند المركز الرابع برصيد 46 نقطة.