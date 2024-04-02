فيرمينو: هدفنا إسعاد جماهير أهلي جدة ومواصلة الانتصارات

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب أهلي جدة عن فوز فريقه بديربي جدة على حساب الاتحاد بهدف، على أرضية ملعب ستاد الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال فيرمينو في تصريحات تلفزيونية " قدمنا مباراة كبيرة اليوم أمام الاتحاد، ونجحنا في الانتصار في الديربي بكل تأكيد، وسيمنح الفريق الحافز لتقديم الأفضل في المباريات القادمة".

وأضاف " هويتي هي دائما اللعب في الدفاع والهجوم، أعمل دائما من أجل فريقي، وأعمل على مساعدة الفريق من أجل إسعاد الجماهير في كل مباراة".

واختتم:" الفوز في مباراة اليوم، سيمنح الفريق الحافز من أجل مواصلة الاداء الجيد والانتصار خلال الفترة المقبلة بكل تأكيد، ونعمل على تصحيح كافة الأمور".

وسجل هدف الفوز الوحيد للراقي فراس البريكان في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وبهذة النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن ، فيما توقف اتحاد جدة عند المركز الرابع برصيد 46 نقطة.