شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح رمضانية.. يجب الانتظار بضع دقائق قبل تناول وجبة الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة الرياضة من أهم الأشياء التي يداوم عليها الكثير من الناس، خاصة الرياضيين، وخلال شهر رمضان نقدم كل يوم نصيحة مهمة لكى تستغل هذا الشهر بشكل رياضى سليم يعود بالنفع على الجميع.

يحتاج الرياضي خلال شهر الصيام لتعديل نظامه الغذائي حتى يضمن ممارسة نشاطه فى أفضل حال، ولا يتأثر أداؤه بالسلب، ولا يتراجع عطاؤه فى التمارين أو المسابقات والبطولات التى يخوضها.

الانتظار لبضع دقائق قبل تناول الوجبة الرئيسية والتى يجب أن تتضمن كميات كافيةً من النشويات والبروتينات والخضراوات، بالإضافة لتناول جزء من المياه وبعض السوائل حتى يستعيد الجسم عافيته بعد فترة طويلة من الصيام تصل إلى 14 ساعة على الأقل.

ويؤكد المحللون أنه لابد أن يتناول الرياضى وجبة الإفطار بشكل جيد، بالإضافة إلى شرب السوائل من أجل تعويض الصيام وقبل أداء التدريبات اليومية إذا كان اللاعب يقوم بأداء المران عفب الإفطار.