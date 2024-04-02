شباب الأهلي يلتقي رأس غارب بدوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 ، خارج ملعبه اليوم الثلاثاء مع رأس غارب، في المباراة التي تقام بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الجمهورية.

يدخل «أهلي 2008» المباراة وفي رصيده 72 نقطة، يحتل بها المركز الثاني، وسجل الفريق 84 هدفًا مقابل 28 هدفًا في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلًّا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وعبد الرحمن سعيد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.