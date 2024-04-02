استقالة حسام البدري من تدريب الزوراء العراقي

أعلن نادي الزوراء العراقي مساء اليوم الثلاثاء استقالة حسام البدري المدير الفني من قيادة الفريق الأول لكرة القدم، بسبب ظروف خاصة.

وكان البدري قد تولى تدريب الفريق الكروي الأول في نهاية شهر يوليو الماضي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزوراء العراقي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مدرب الفريق الكابتن حسام البدري يقدم استقالته لظروف خاصة”.

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وتابع البيان: “وقد قدرت الهيأة الإدارية لنادي الزوراء هذه الظروف ووافقت على الاستقالة مقدمين له الشكر والتقدير على الجهود التي قدمها خلال فترة قيادته للفريق”

وكان فريق الزوراء قد حقق 7 تعادلات، وفوزًا وحيدًا فيما نال خسارتين على مدار آخر 10 مباريات في دوري نجوم العراق.

ويحتل فريق الزوراء المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري العراقي هذا الموسم بعد مرور 20 جولة، برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المركزين الثالث والرابع.