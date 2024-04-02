نجم الاهلي السابق يكشف مفاجأة بخصوص رحيله ويعلق على أزمة رمضان صبحي

كشف أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروي بالنادي الاهلي السابق والإسماعيلي الحالي سبب رحيله عن صفوف القلعة الحمراء.

وقال أحمد الشيخ في تصريحات إذاعية: “أصدقائي هم من قاموا بشحني ومطالبتي بالرحيل عن الاهلي للسعودية نتيجة عدم مشاركتي في المباريات”.

وتابع نجم الإسماعيلي: “أخطأت عندما استمعت لأصدقاء السوء، لكنني بالتأكيد تعلمت من أخطائي”.

وعلق لاعب الاهلي السابق على أزمة رمضان صبحي قائلًا: “كنت مكان نجم بيراميدز يوما ما عندما رحلت من الاحمر لنادي آخر، ولكنني سأستمر مهما كانت الضغوط”.

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وأردف حديثه عن عبدالله السعيد:”هو بالنسبة لي من أذكى اللاعبين بعدما قرر ختام مشواره في الزمالك”.

وبشأن رحيله عن الاتحاد السكندري: “لا أريد التحدث عن رحيلي السريع من زعيم الثغر لأسباب تتعلق بطارق العشري المدير الفني، ولا أرغب في الإساءة إليه.

واختتم لاعب الاهلي السابق: “إيهاب جلال هو صاحب الفضل في كل شيء وله مواقف عديدة كانت سببًا في تطوير مستوايا الفني بالإضافة إلى أنه دائم الدعم لي سواء كان مدربي أم لا”.