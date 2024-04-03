أشرف حكيمي يقترب من مغادرة باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - يفكر نادي باريس سان جيرمان في التفريط في خدمات المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن للنادي الباريسي، وعرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث كشفت صحيفة “سبورت” إن نادي باريس سان جيرمان قرر التخلص من حكيمي وعرضه للبيع، للاستفادة من مقابل مادي قبل نهاية عقده.



وأوضحت الصحيفة في تقريرها بأن قرار نادي باريس سان جيرمان جاء بعد خروج النجم الأول للفريق كيليان مبابي من حسابات النادي الفرنسي، مما أجبر النادي على إحداث تغييرات كبيرة في صفوفه.

وأكدت سبورت أن أشرف حكيمي من الممكن أن يتبع مبابي وينتقل إلى ريال مدريد، وفي حال فشلت إنتقاله إلى النادي الإسباني، فإن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يشكلان وجهة محتملة للنجم المغربي الذي تترصده أندية كبيرة.