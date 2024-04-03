بيراميدز يمهد الطريق لـ الزمالك لحسم صفقة القرن

فتح نادي بيراميدز الطريق أمام نظيره الزمالك، لإنهاء تعاقده مع صفقة القرن، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف الإعلامي محمد شبانة، حقيقة الأنباء المتداولة حول تجديد بيراميدز، تعاقده مع رمضان صبحي لمدة 3 مواسم قادمة، والذي يعد هدفًا لـ الزمالك.

ويرغب الزمالك في التعاقد مع رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن التقارير السابقة أكدت أن اللاعب جدد عقده مع بيراميدز لـ3 مواسم.

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وقال شبانة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”بيراميدز لن يقوم بتجديد عقد رمضان صبحي، ولن يأخذ أي قرار بالتجديد إلا بعد وضوح أزمة المنشطات”.

وأكد أن النادي السماوي ينتظر القرار النهائي في أزمة المنشطات وهل سيتم إيقافه أم لا.

واختتم:” بيراميدز فلوسهم كتير بس مش بتترمي على الأرض”.

وبذلك، في حال لم يتم تجديد عقد رمضان صبحي، ستكون فرصة ثمينة لـ الزمالك لإنهاء تعاقده مع اللاعب.