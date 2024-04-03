موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة اليوم في الدوري المصري والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل فريق الإسماعيلي ضيفه سموحة في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد الإسماعيلية، لحساب الجولة 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يدخل فريق الإسماعلي مباراة اليوم بقيادة المدير الفني إيهاب جلال باحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق بالجولات الأربعة الأخيرة والتي شهدت تعادل الدراويش في 3 والهزيمة في واحدة.

ويتواجد فريق الإسماعيلي في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، حصدها من الفوز في 3 مباريات فقط والتعادل في 5، بينما خسر 7 لقاءات.

على الجانب الأخر يدخل فريق سموحة المباراة منتشيًا بالفوز الذي حققه على حساب سراميكا كليوباترا بالجولة السابقة، من أجل استمرار انتصاراته وحسم النقاط الثلاثة لمباراة اليوم.

ويحتل سموحة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة حصدها من 5 انتصارات و7 تعادلات، بينما تعرض للهزيمة في 3 مباريات بالدوري حتى الآن.

موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة والقناة الناقلة :

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق نقل الدوري المصري الممتاز.