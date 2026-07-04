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لجنة الامل للعودة من مصر تفوج 1174 على متن 24 بصا

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هبة علي 0 تبليغ

لجنة الامل للعودة من مصر تفوج 1174 على متن 24 بصا

سيرت لجنة الأمل للعودة الطوعية اليوم 24 بصا يحملون 1174 سوداني متوجهين إلى السودان برعاية الأمانة العامة لديوان الزكاة، بحضور الأمين للديوان د. يحى احمد القمراوي.
واكد المهندس محمد وداعة رئيس لجنة العودة الطوعية حرص اللجنة على استمرار عمليات التفويج لكافة السودانيين الراغبين حتى الوصول إلى المرحلة صفر.
وأعلن عن ترتيبات لعمليات العودة للسودانيين من جمهورية ليبيا عبر معبر السلوم.
وكشف عن ترتيبات لتفويج أساتذة (12) جامعة سودانية واسرهم.
وحول المرضى وكبار السن أكد منح الأولوية لهذه الفئة وتفويجها بمختلف وسائل النقل بما فيها الطيران.
سونا

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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