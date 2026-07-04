ما هو بند “إنفانتينو” الغريب في عقود فيفا مع قنوات بث كأس العالم

جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، حضر مباراتين يومياً في دور المجموعات لكأس العالم 2022 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، متنقلاً بطائرة خاصة لمسافة 31 ألف ميل. القنوات الناقلة تعرضه في المباريات وفق بند في العقود، لكنه لا يظهر على شاشات الملاعب لتجنب صيحات الاستهجان بسبب “استراحات الترطيب”.

*ملخص بالذكاء الاصطناعي. تحقق من السياق في النص الأصلي.

خطف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي “فيفا” الأنظار بحضوره العديد من مباريات كأس العالم.

ورغم بعد المسافات بين الملاعب المستضيفة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حضر إنفانتينو مباراتين في كل يوم خلال دور المجموعات.

وتنقل إنفانتينو لمسافة 31 ألف ميل بين الملاعب حتى الآن باستخدام طائرة خاصة.

وتواصل القنوات الناقلة لكأس العالم عرض وجود إنفانتينو في المباريات التي يحضرها، وهو ما أثار تساؤلات عن سبب ذلك.

ووفقاً لمصادر مقربة من قنوات البث مثل شبكة فوكس الأميركية، يوجد بند في العقود يسمح للقنوات الناقلة بتصويره أثناء المباريات.

لكن يقتصر ظهور إنفانتينو على التليفزيون، وليس في شاشات الملاعب خوفاً من تعرضه لصيحات استهجان من الجماهير بسبب “استراحات الترطيب”، والتي أشعلت حالة من الغضب.

ويتوافق هذا مع تقارير مماثلة من صحيفة نيويوركر، التي زعمت أن “مديري البث الرسمي للبطولة تلقوا تعليمات بتصوير إنفانتينو مرة واحدة في كل مباراة، بشرط ألا يكون مشغولاً بهاتفه”.

وكان إنفانتينو حضر جميع مباريات كأس العالم 2022 في قطر، مستفيداً من قرب المسافات بين الملاعب.

الشرق