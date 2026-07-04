لجنة ضبط الأمن : التزام جميع القوات بتنفيذ خطة إخلاء الخرطوم من الوجود العسكري

عقدت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم، اليوم، اجتماعها التاسع بقاعة وزارة الداخلية بالخرطوم، برئاسة الفريق الركن عبدالخير عبدالله ناصر، نائب رئيس اللجنة، وبحضور رؤساء اللجان الفرعية.

وأوضح العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، رئيس اللجنة الإعلامية، أن الاجتماع استعرض تقارير اللجان الفرعية والجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية في تنفيذ المهام الموكلة إليها.

وأشار إلى أن رئيس لجنة إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية وجمع السلاح قدم تنويراً حول موجهات اللجنة للقوات، مؤكداً التزام جميع القوات بإحكام التنسيق فيما بينها لتنفيذ خطة إخلاء ولاية الخرطوم من الوجود العسكري غير النظامي، وفقاً للضوابط والخطط الموضوعة.

وأضاف أن الاجتماع استمع كذلك إلى تقرير رئيس الغرفة المركزية، مدير شرطة ولاية الخرطوم، حول جهود لجنة تنسيق شؤون الأمن بالولاية في مكافحة الجريمة، من خلال تنفيذ خطط السيطرة والتحكم، وإقامة الارتكازات والكردونات الأمنية، وتسيير الأطواف المشتركة، بما أسهم في الحد من الجريمة وضبط مرتكبيها وتعزيز الأمن والاستقرار.

وفي محور إزالة السكن العشوائي، أوضح أن اللجنة المختصة تمكنت من إزالة 9,300 بؤرة ومخالفة عشوائية وإنذار بمحليات ولاية الخرطوم المختلفة، في إطار جهود تنظيم البيئة الحضرية وتهيئتها لعودة المواطنين.

كما استعرض رئيس لجنة تفريغ العاصمة من الوجود الأجنبي غير القانوني واللاجئين نتائج أعمال اللجنة، مبيناً أنه تم إبعاد 409 أجانب إلى بلدانهم وفقاً للإجراءات القانونية.

وفي السياق ذاته، قدم رئيس لجنة جمع المركبات وإزالة مخلفات الحرب تقريراً عن أعمال اللجنة، موضحاً أنها تمكنت من سحب 14,567 مركبة خلال الفترة الماضية، ضمن جهود إزالة مخلفات الحرب وإعادة الانضباط للمرافق والطرق العامة.

وأكد العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم أن اللجنة الإعلامية واصلت أداء دورها في إبراز أنشطة وإنجازات اللجان المختلفة عبر وسائل الإعلام، بما يسهم في تهيئة البيئة الملائمة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، مشيداً بالتعاون الكبير الذي يبديه المواطنون مع قوات الشرطة من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مهددات أمنية أو ظواهر سالبة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم جهود فرض هيبة الدولة.